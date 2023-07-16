الحكومة الباكستانية تعتزم الاستقالة قبل إتمام ولايتها

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأحد، أن حكومته ستستقيل قبل إكمال فترة ولايتها.

وأوضح شريف «في الشهر المقبل، ستكمل حكومتنا فترة ولايتها. سنغادر قبل الانتهاء من فترة ولايتنا وستأتي حكومة مؤقتة»، وفقاً لقناة «جيو نيوز» التلفزيونية.

تنتهي فترة الحكومة الحالية في 14 أغسطس المقبل. وتجرى الانتخابات العامة بعد 60 يوماً من اكتمال الجمعية الوطنية ولايتها الدستورية. ومع ذلك، إذا حلت الحكومة مجلس النواب في البرلمان قبل انتهاء فترته الدستورية، يمكن تمديد موعد الاقتراع إلى 90 يوماً من الحل.

يأتي تصريح شريف بعد موافقة صندوق النقد الدولي مؤخراً على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار أميركي لباكستان، وذلك بعد أشهر من المحادثات.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي وافق على الحزمة الأربعاء، إن هذه الخطوة تستهدف «دعم الجهود الفورية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتوفير الحماية من الصدمات مع إتاحة المجال للإنفاق الاجتماعي والتنموي لمساعدة الشعب الباكستاني».

وتسبب وباء كورونا وكارثة الفيضانات العام الماضي، والتي غمرت ثلث البلاد، في فرض تحديات كبيرة على باكستان.