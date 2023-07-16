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ألمانيا تنتقد اقتراحاً بشأن نظام اللجوء الأوروبي

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17 يوليو 2023 00:46

وجهت الحكومة الاتحادية في ألمانيا، الأحد، انتقاداً إلى اقتراح يتعلق بالهجرة واللجوء تسعى الرئاسة الإسبانية الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بشأنه حتى نهاية الشهر الجاري.
يتعلق الاقتراح بلائحة من شأنها أن تسمح لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تعاني من إثقال كاهلها باللاجئين، بتخفيض المعايير السارية في حالات استثنائية.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية «اقتراح اللائحة لا يزال في مرحلة الفحص داخل الحكومة الاتحادية».
وكان وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بأغلبية على خطط شاملة لإصلاح نظام اللجوء في 8 يونيو الماضي. ومن بين هذه الخطط أنه من المقرر أن يتم فحص أية طلبات لجوء خاصة بأشخاص ينحدرون من مواطن يقل معدل الاعتراف بلاجئين منها عن 20% على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال 12 أسبوعاً.
أثناء هذه الفترة، سيُلزم طالبو اللجوء بالبقاء في مراكز استقبال على الحدود، ومن لا تتوافر لديه فرصة في اللجوء، ستتم إعادته إلى موطنه مباشرة من الحدود.
وينص الاقتراح الخاص بلائحة الأزمات الجديدة حالياً على عدة أشياء، من بينها إطالة المدد الخاصة بالتسجيل لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية، وكذلك على إمكانية خفض المعايير الخاصة بالإقامة والرعاية في مراكز الاستقبال. ومن المخطط أيضاً أن يكون هناك إمكانية لإلزام طالبي اللجوء، عند مواجهة أزمات، بالبقاء لمدة أطول من 12 أسبوعاً في مراكز استقبال اللاجئين على الحدود.

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