الإثنين 17 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيس وزراء نيوزيلندا: منطقة المحيط الهادي باتت أقل أماناً

رئيس وزراء نيوزيلندا يصافح وزير التجارة الماليزي في حفل توقيع بريطانيا على انضمامها إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي
17 يوليو 2023 00:30

قال كريس هيبكنز، رئيس الوزراء النيوزيلندي، الأحد، إن منطقة المحيط الهادي تشهد تنافساً أكبر، وتراجعت إمكانية التنبؤ بأحداثها وباتت أقل أماناً.
وأضاف هيبكنز، في كلمة ألقاها أمام قمة الأعمال الصينية «صعود الصين محرك رئيسي للمنافسة الاستراتيجية المتزايدة، لا سيما في منطقتنا الأوسع نطاقاً، منطقة المحيطين الهندي والهادي».
وتشهد هذه المنطقة صراعاً متزايداً بين القوى العظمى، ومنها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا.
ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، إلى تحقيق الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

أخبار ذات صلة
زلزال بقوة 5.7 درجة يهز تونجا
المصدر: وكالات
المحيط الهادي
التنافسية
آخر الأخبار
الإمارات واليابان.. شراكة كاملة وصداقة تخطت نصف قرن
الإمارات
الإمارات واليابان.. شراكة كاملة وصداقة تخطت نصف قرن
اليوم 12:55
رئيس وزراء اليابان يصل البلاد
الإمارات
رئيس وزراء اليابان يصل إلى الإمارات
اليوم 12:48
"الوطني للتأهيل" يثقف 80 معلماً واختصاصياً بمخاطر المخدرات
الإمارات
"الوطني للتأهيل" يثقف 80 معلماً واختصاصياً بمخاطر المخدرات
اليوم 12:25
أرشيفية
عربي ودولي
وفيات ومصابون جراء انهيار مبنى سكني في القاهرة
اليوم 12:24
سان جيرمان ينتظر إجابة مبابي على هذا السؤال!
الرياضي
سان جيرمان ينتظر إجابة مبابي على هذا السؤال!
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©