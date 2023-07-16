رئيس وزراء نيوزيلندا: منطقة المحيط الهادي باتت أقل أماناً

قال كريس هيبكنز، رئيس الوزراء النيوزيلندي، الأحد، إن منطقة المحيط الهادي تشهد تنافساً أكبر، وتراجعت إمكانية التنبؤ بأحداثها وباتت أقل أماناً.

وأضاف هيبكنز، في كلمة ألقاها أمام قمة الأعمال الصينية «صعود الصين محرك رئيسي للمنافسة الاستراتيجية المتزايدة، لا سيما في منطقتنا الأوسع نطاقاً، منطقة المحيطين الهندي والهادي».

وتشهد هذه المنطقة صراعاً متزايداً بين القوى العظمى، ومنها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا.

ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، إلى تحقيق الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي.