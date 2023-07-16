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مقتل امرأة بقصف على بلدة في روسيا

آثار هجوم على بيلغورود
17 يوليو 2023 00:15

قال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود الروسية، الأحد، إن قوات كييف قصفت بلدة «شيبيكينو» الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا بصواريخ «غراد»، ما أدى إلى مقتل امرأة كانت تقود دراجتها.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من كييف التي لم تعلن قط تقريباً مسؤوليتها عن أي هجمات داخل روسيا.
وقال حاكم بيلغورود إن صواريخ «غراد» أصابت منطقة سوق وألحقت أضراراً بمبنى وسيارتين.
وأضاف جلادكوف على تطبيق تلغرام «للأسف الشديد، قتل شخص.. إنها امرأة كانت تقود دراجة على الرصيف وقت القصف».
وذكر أن أوكرانيا شنت قصفاً على منطقتين سكنيتين أخريين في بيلغورود الأحد دون وقوع إصابات، لكن القصف تسبب في تدمير ثلاثة منازل في بلدة «جوركوفسكي»، ومستودعات وسياج وبرج مياه وخط كهرباء في بلدة «إليك-بينكوفكا».
ومنظومة «غراد» عبارة عن منصة لإطلاق الصواريخ متعددة الفوهات تثبت على شاحنات وتستخدمها القوات الأوكرانية.
واستُهدفت بلدة «شيبيكينو» التي تبعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود الأوكرانية، مراراً فيما تصفه روسيا بقصف عشوائي من القوات الأوكرانية.
فيما تتهم كييف القوات الروسية بقصف مناطقها المدنية بصورة عشوائية. وينفي الطرفان استهداف المدنيين.

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المصدر: رويترز
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