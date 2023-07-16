سقوط قتيل في قصف على خاركيف

قال مسؤولان محليان إن رجلاً لقي حتفه وأصيب عدة أشخاص، اليوم الأحد، في قصف على أحد أحياء مدينة خاركيف، أكبر مدينة في شرق أوكرانيا.

وذكر أوليه سينهوبوف حاكم خاركيف على تطبيق «تلغرام»، أن رجلاً من مواليد عام 1999 قُتل في الهجوم على الجزء الجنوبي من خاركيف.

وكان سينهوبوف قد قال، في منشور سابق، إن حريقاً اندلع بسبب القصف، مضيفاً أن المسعفين نقلوا ثلاثة رجال مصابين بشظايا إلى مستشفى، وعالجوا آخر في الموقع.

وقال إيهور تيريخوف، رئيس بلدية خاركيف، إن سبعة أشخاص أصيبوا في القصف الذي استهدف حي «أوسنوفيانسكي» بالمدينة.

واستعادت أوكرانيا السيطرة على جزء كبير من منطقة خاركيف في سبتمبر الماضي، بينما تسيطر القوات الروسية على شريط من الأرض هناك.