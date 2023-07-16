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وزير الدفاع البريطاني يعتزم تقديم استقالته

وزير الدفاع البريطاني بن والاس
16 يوليو 2023 23:18

يعتزم وزير الدفاع البريطاني بن والاس ترك منصبه في حكومة ريشي سوناك في التعديل الوزاري المقبل.
وأضاف والاس أنه لن يترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 2024.
وقال والاس، وزير الدفاع المحافظ الأطول خدمة والذي يحظى بشعبية في القاعدة الشعبية لحزب المحافظين، لصحيفة «صنداي تايمز»، إنه على الرغم من أنه لا يزال داعماً لسوناك، فإن الوقت مناسب للتنحي بعد أربع سنوات في هذا المنصب و 18 عاماً كعضو في البرلمان.
ويدافع حزب المحافظين عن مقاعد في 3 انتخابات خاصة يوم الخميس المقبل بعد أن قرر بعض نوابه، بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، الاستقالة على الفور بدلاً من الانتظار حتى العام المقبل.

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المصدر: د ب أ
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