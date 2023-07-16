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حر شديد وأمطار غزيرة في مناطق متباعدة من أميركا

عائلة تحتمي من الحر على الشاطئ
16 يوليو 2023 22:26

قالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية، اليوم الأحد، إن تحذيرات من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة صدرت لقرابة ربع سكان الولايات المتحدة، بينما تستعد منطقة نيو إنجلاند، التي تعرضت بالفعل لأمطار غزيرة، لهطول المزيد منها.
وصدرت التحذيرات من الحر القائظ لمناطق شاسعة تمتد من شمال غرب المحيط الهادي إلى كاليفورنيا، وعبر الجنوب الغربي وصولا إلى أقصى الجنوب، الذي يعرف بالجنوب العميق، وحتى ولاية فلوريدا.
من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 46 درجة مئوية في مناطق من صحراء جنوب كاليفورنيا وكذلك في ولايتي أريزونا ونيفادا.
وقالت خدمة الأرصاد الجوية إن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة دفع السلطات لإطلاق تحذيرات لأكثر من 80 مليون شخص.
في الوقت نفسه، أفادت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية بأن عواصف قد تكون مصحوبة بأمطار غزيرة ستجتاح أجزاء من ولاية نيو إنجلاند ومناطق إقليم الأطلسي الأوسط. وتشمل المناطق المعرضة للخطر مدنا كبرى مثل نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا.
وفي بنسلفانيا، قالت الشرطة في بيان مكتوب إن ثلاثة أشخاص على الأقل جرفتهم سيول أمس السبت في بلدة بالولاية. كما قال عمال إنقاذ اليوم الأحد إنهم يبحثون عن ثلاثة أو أربعة أشخاص آخرين في المنطقة.

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المصدر: رويترز
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