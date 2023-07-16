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تأهب وإنذارات من عاصفة حرارية تضرب أوروبا

سياح يشربون من حنفية عمومية ويحتمون من الحرارة بمظلات في روما
16 يوليو 2023 20:09

أعلنت إيطاليا حالة تأهب قصوى بسبب الطقس الحار في 16 مدينة اليوم الأحد، مع تحذير خبراء الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة سترتفع لمستويات قياسية في جنوب أوروبا خلال الأيام المقبلة.
تشهد إسبانيا وإيطاليا واليونان ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة منذ عدة أيام، مما ألحق أضراراً بالمحاصيل الزراعية وأزعج السائحين الذين باتوا يبحثون عن مكان يستظلون تحته من أشعة الشمس.
لكن عاصفة حرارية جديدة ضربت المنطقة قادمة من شمال أفريقيا، اليوم الأحد، وهو ما يمكن أن يرفع درجات الحرارة إلى أكثر من 45 درجة مئوية في أجزاء من إيطاليا هذا الأسبوع.
وأصدرت خدمة أخبار الطقس الإيطالية تحذيراً، اليوم الأحد، قائلة «علينا الاستعداد لعاصفة حرارية شديدة ستغطي البلاد بأكملها يوما بعد يوم».
وأضافت «في بعض الأماكن، ستُكسر درجات الحرارة القياسية المسجلة في الماضي».
وإلى جانب العاصمة الإيطالية، صدرت تنبيهات صحية في مدن فلورنسا بوسط البلاد وباليرمو في صقلية وباري في جنوب شرق إيطاليا.
وأغلقت اليونان يوم الجمعة موقع الأكروبوليس الأثري الشهير لحماية السياح من درجات الحرارة المرتفعة.

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المصدر: وكالات
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