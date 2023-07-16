حرائق غابات تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم في إسبانيا

أجبرت حرائق الغابات، اليوم الأحد، السلطات في جزيرة «لا بالما» الكنارية الإسبانية على إجلاء أكثر من 4250 شخصا مع استمرار انتشار النيران التي بدأت يوم السبت.

وغطى الحريق، الذي اقترب من بلدة «بونتاجوردا» في شمال غرب الجزيرة، بالفعل ما يقرب من 4700 هكتار، حسبما ذكرت محطة التلفزيون الحكومية (آر تي في إي) اليوم الأحد، نقلاً عن مسؤولين محليين.

وأجلي الأشخاص من بلدتي «بونتاجوردا» و«تيخارافي» المجاورة. وأُحرق ما لا يقل عن 11 منزلاً بالكامل، وفقاً للسلطات.

وكافح نحو 300 من رجال الإطفاء تدعمهم 11 طائرة ومروحية للسيطرة على الحريق الذي التهم مساحة تعادل نحو 6500 ملعب كرة قدم في يوم واحد.

مع ذلك، جلب اليوم الأحد تغيراً مواتياً في الظروف الجوية، مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة التي يمكن أن تساعد في عملية مكافحة الحرائق.

واحتلت جزيرة «لا بالما»، الواقعة أقصى غرب جزر الكناري، عناوين الصحف لعدة أشهر في عام 2021 بعد أن قذف ثوران بركان «تاجوجيت» كميات هائلة من الحمم البركانية على الأراضي المحيطة به.