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بوتين يهدد باستخدام نوع جديد من السلاح في أوكرانيا

قنبلة عنقودية
16 يوليو 2023 19:48

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بالرد بالقنابل العنقودية، إذا استخدمت أوكرانيا تلك الذخيرة، ضد قواته.
جاء ذلك في مقطع من مقابلة تلفزيونية، بثها التلفزيون الحكومي «روسيا 1».
كانت الولايات المتحدة قد وافقت مؤخرا على تسليم قنابل عنقودية إلى أوكرانيا.
وأضاف بوتين «أريد القول إن روسيا لديها احتياطيات كافية من مختلف الأنواع من الذخائر العنقودية».
وتابع أن «روسيا لا تريد استخدام الذخائر المحظورة دوليا. لكن بالطبع، إذا استخدمت ضدنا، فإننا نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات متطابقة».
كان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أدلى سابقا بتصريحات مماثلة.

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المصدر: وكالات
قنابل عنقودية
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