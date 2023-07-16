قلق أميركي من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً عابراً للقارات

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال قلقة إزاء مضي كوريا الشمالية قدما في تجربة أخرى لصاروخ باليستي عابر للقارات.

وأضاف، في مقابلة مع برنامج «فيس ذا نيشن» الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية الأميركية «منذ فترة وأنا قلق من أن تجري كوريا الشمالية ما ستكون تجربتها النووية السابعة».

كما أردف «لا أرى أي مؤشرات حالية على حدوث ذلك، لكن لن يكون الأمر مفاجئاً إذا مضت كوريا الشمالية قدما في اختبار آخر لصاروخ باليستي عابر للقارات».

كانت كوريا الشمالية أطلقت، في يونيو الماضي، صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي حين كان سوليفان يلتقي مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني في كوريا الشمالية، في ذلك الوقت، إن التدريبات التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تصعّد التوتر العسكري في المنطقة وسترد البلاد على «أي نوع من الاحتجاجات أو الاستفزازات قد يقدم عليه الأعداء»، بحسب تعبيرها.

برامج كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي التي فرضت عقوبات على تلك الدولة.