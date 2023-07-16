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أوكرانيا تدلي ببيان عن الوضع الميداني في الجبهات

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف قرب باخموت
16 يوليو 2023 18:17

أدلت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، ببيانات عن الوضع الميداني في جبهات القتال.
وقالت مسؤولة دفاعية أوكرانية كبيرة، إن القتال في شرق البلاد «احتدم إلى حد ما» إذ نشبت اشتباكات بين القوات الأوكرانية والروسية في ثلاث مناطق على الأقل على الجبهة الشرقية.
وشنت كييف الشهر الماضي هجوماً مضاداً طال انتظاره لاستعادة أراض تسيطر عليها روسيا وحققت مكاسب جزئية في أجزاء من الشرق والجنوب.
وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، على تطبيق «تلغرام»، إن القوات الروسية تهاجم في اتجاه كوبيانسك في منطقة خاركيف على مدى يومين متتاليين.
وكتبت ماليار «نحن في موقف دفاعي... هناك معارك شرسة ومواقع الجانبين تتغير بشكل مستمر عدة مرات في اليوم».
وأضافت نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن الجانبين يشتبكان حول مدينة باخموت لكن القوات الأوكرانية «تتقدم تدريجياً» من ناحية الجنوب.
وأوضحت ماليار «نحرز تقدماً تدريجياً في منطقة باخموت. هناك تقدم يومي في الجهة الجنوبية حول باخموت. وفي الجهة الشمالية، نحاول الحفاظ على مواقعنا (لأن) العدو يهاجم».
وأضافت أن قوات كييف تصد أيضاً الهجمات الروسية بالقرب من أفدييفكا ومارينكا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي نشرت مقتطفات منها اليوم، إن الهجوم المضاد الأوكراني «لا يحقق نجاحاً» وإن محاولات اختراق الدفاعات الروسية باءت بالفشل.

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المصدر: وكالات
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