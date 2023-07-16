الصين وروسيا تعدّان لمناورات عسكرية في بحر اليابان

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، أنّ الصين وروسيا ستجريان مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان.

وشهدت العلاقات بين الجارين روسيا والصين تقارباً في المجال العسكري منذ الأزمة في أوكرانيا.

ونظمت الصين وروسيا مناورات عدة بين جيشيهما في الأشهر الأخيرة، بهدف تعزيز التنسيق بينهما.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، في بيان اليوم الأحد، إن المناورات التالية ستقام في بحر اليابان وستضم خصوصاً خمس سفن حربية صينية، بينها المدمّرة قاذفة الصواريخ الموجهة «تشيتشيهار».

ولم يتم الكشف عن جدول العمليات لكن الوزارة قالت إن السفن غادرت ميناء تشينغداو (شرق) للانضمام إلى القوات الروسية في «منطقة محددة مسبقاً».

تهدف التدريبات، التي سيشارك فيها سلاح الجو أيضاً، إلى «الحفاظ على أمن الطرق البحرية الاستراتيجية»، بحسب الوزارة.

وخلال الشهر الماضي، نفّذت الصين وروسيا دورية جوية عسكرية مشتركة فوق بحري اليابان والصين الشرقي، ما دفع كوريا الجنوبية إلى نشر طائرات مقاتلة كإجراء احترازي.

وهذه سادس مناورات من نوعها تنفذها بكين وموسكو في المنطقة منذ عام 2019.

وفي بداية يوليو الجاري، دعا وزير الدفاع الصيني لي شانغفو إلى تعزيز التعاون العسكري البحري مع روسيا خلال لقاء في بكين مع ضابط روسي كبير.

وقال لي شانغفو، إن بإمكان الصين وروسيا «تقديم مساهمات إيجابية في الحفاظ على السلام والاستقرار في العالم والمنطقة».