بوتين يعلّق على الهجوم الأوكراني المضاد

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بتصريحات تتعلّق بالهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن بوتين أن الهجوم المضاد، الذي بدأ في يونيو الماضي، لم يحرز نجاحاً في مواجهة الدفاعات الروسية في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وقال الرئيس الروسي، في مقابلة مع قناة «روسيا 1» التلفزيونية بثت اليوم، إن «كل محاولات اختراق دفاعنا (...) باستخدام مخزون استراتيجي خصوصاً، لم تنجح طوال مدة الهجوم»، مضيفاً أن الهجوم «لم يحقق نجاحاً».

وأكد أن وضع القوات الروسية على الجبهة «إيجابي».

وأوضح بوتين: «قواتنا تتصرف ببطولة. بطريقة لم يتوقعها الخصم، إنها حتى تهاجم في قطاعات معينة وتسيطر على مواقع أكثر أهمية».

وأقر أندريه يرماك رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، أول أمس الجمعة، بأن هجوم كييف المضاد «لا يحرز تقدماً سريعاً»، مؤكداً أن الحلفاء الغربيين لا يمارسون ضغطاً على كييف في هذا الصدد.

الهجوم المضاد الأوكراني الذي بدأ في يونيو، مدعوماً بأسلحة ثقيلة قدمتها الدول الغربية، يتقدم ببطء في مواجهة القوات الروسية التي كان لديها متسع من الوقت لإقامة دفاعات قوية، مع امتلاكها لقوة نيران كبيرة.

وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الأحد، استمرار العمليات الهجومية في اتجاه مدينتي ميليتوبول وبيرديانسك الخاضعتين لسيطرة روسيا.

في وقت سابق هذا الأسبوع، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن القوات الروسية تقدّمت مسافة 1,5 كلم في قسم من الجبهة قرب ليمان بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.