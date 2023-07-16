سوريا والعراق يؤكدان وحدتهما في مواجهة الإرهاب

أكد الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وحة بلديهما في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وأعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس السوري ورئيس وزراء العراق بحثا "تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها التبادل التجاري والنقل والصناعة، والتنسيق الدائم في مختلف القضايا السياسية إضافة إلى الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب".

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي الذي يزور العاصمة دمشق، قال الرئيس بشار الأسد "هناك تحديات نواجهها بشكل مباشر وبشكل خاص وفي مقدمتها تحدي الارهاب"، مشدداً على أهمية التعاون بين قوات الدولتين اللتين تتشاركان حدوداً بطول 600 كلم.

ويشكل ملف أمن الحدود قضية أساسية، لا سيما في ما يتعلق بنشاط تنظيم داعش الإرهابي.

وثمن الرئيس السوري "وقوف العراق إلى جانب سوريا خلال الحرب وكان رافضاً لكل تبريرات العدوان عليها".

وأشار إلى أن "العراق قدم أغلى ما يمكن تقديمه، وتوحدت الساحات بين البلدين في مواجهة التنظيمات الإرهابية"، مؤكدا أهمية الزيارة للقيام بخطوات عملية لتعزيز العلاقات الثنائية ولاسيما في ظل الظروف الدولية والتحديات المشتركة وخاصة مواجهة الإرهاب.

وقال الرئيس السوري "ناقشنا الوضع العربي الإيجابي بشكل نسبي وليس بالمطلق وضرورة الاستفادة من ذلك لتعزيز العلاقات العربية-العربية"، مضيفاً: "العلاقات الاقتصادية البينية ستكون محور المباحثات لاحقاً بما ينعكس على البلدين".

وأكد "بالنسبة لنا في سوريا، ستبقى هوية العراق عربية أصيلة وأتمنى للشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار".

بدوره، شكر رئيس الوزراء العراقي، الرئيس السوري على الدعوة لزيارة دمشق، مضيفاً أن الأمن والاستقرار في البلدين يدفعان نحو مزيد من التنسيق الثنائي في مواجهة التحديات المشتركة.

وأكد السوداني أن "موقف العراق ثابت بدعم وحدة سوريا وسيادتها، وأمن العراق من أمن سوريا"، مشيراً إلى أن "العراق يعمل مع كل الدول الداعمة للاستقرار على تعافي سوريا اقتصادياً وهذا من مصلحة العراق، ولا مجال لترك سوريا وحدها".

وقال السوداني "نسجل أسمى آيات الاعتزاز بموقف الشعب السوري وقيادته وما قام به بمواجهة ما تعرض له خلال السنوات الماضية"، مشيرا إلى أن "التنسيق الدائم بين البلدين هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة وخاصة الإرهاب ونقص المياه".

وشدد الرئيس السوري ورئيس الوزراء العراقي على أن "وقوف العراق وسوريا إلى جانب بعضهما في مختلف الظروف كان ترجمة حقيقية للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين"، وأكدا على مواصلة تطوير هذه العلاقات على المستويين الرسمي والشعبي.