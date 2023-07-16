تحذير من تسونامي بعد زلزال قوي ضرب ألاسكا

أصدر المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي تحذيرًا من حدوث أمواج مد عالية (تسونامي) الأحد في عدة مناطق بولاية ألاسكا الأميركية بعد زلزال شدته 7,4 درجات على مقياس ريختر.



وقع الزلزال في الساعة 06,48 ت غ على بعد حوالي تسعين كلم جنوب غرب بلدة ساند بوينت. وافاد المركز الوطني للتحذير من تسونامي في بالمر بألاسكا أن التحذير يشمل جنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا.

واضاف "في ما يتصل بالسواحل الأميركية والكندية على المحيط الهادىء، فإن مستوى الخطر لحصول تسونامي هو في طور التقييم". وتشكل ألاسكا جزءا من حزام النار الناشط زلزاليا في المحيط الهادىء.



