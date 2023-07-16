تدريبات دفاعية مشتركة بين كوريا الجنوبية وأميركا واليابان

أجرت كوريا الجنوبية وأميركا واليابان تدريبا دفاعيا صاروخيا في المياه الدولية من البحر الشرقي، اليوم الأحد.

وذكرت البحرية الكورية الجنوبية أن التدريبات شاركت فيها ثلاث مدمرات، مزودة بنظام "إيجيس" وهي المدمرة "يولجوك يي الأولى" الكورية الجنوبية، والمدمرة يو.إس.إس. جون فين الأميركية وجيه.إس.مايا التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وقال الكابتن، كيم كي-يونج من المدمرة الكورية الجنوبية إن التدريبات كانت بمثابة فرصة لتعزيز قدرات الجيش الكوري على التصدي للصواريخ الباليستية وتحسين التعاون الأمني بين الدول الثلاث.

وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد أجرتا تدريبات جوية مشتركة، يوم الخميس الماضي.