ألمانيا تشهد أكثر الأيام حراً

سجلت ولاية بافاريا الألمانية يوم السبت أعلى درجات حرارة خلال العام الجاري، بحسب خدمة الأرصاد الجوية الألمانية.

وقال خبير في خدمة الأرصاد الجوية الألمانية بناء على بيانات أولية، إن بلدة موندورف-كلاينسيباخ ، في دائرة إرلنجن - هوششتادت الريفية الألمانية، سجلت درجة حرارة بلغت 8ر38 درجة مئوية في حوالي الساعة 20:3 مساء (1320 بتوقيت جرينتش).

وأبلغت مناطق أخرى عن مستويات حرارة مماثلة ، مثل كيتسينجن، أيضا في شمال بافاريا، حيث كانت درجة الحرارة 8ر37 درجة مئوية، بينما بلغت درجة الحرارة في دريسدن شتريلن في ساكسونيا 3ر37 درجة.

وقال خبير الأرصاد الجوية إنه حتى في روستوك-فارنيموند، على بحر البلطيق مباشرة ، بلغت درجة الحرارة 1ر33 درجة مئوية. وكانت درجات الحرارة أعلى من 30 درجة في جميع أنحاء شرق ألمانيا وبافاريا وبادن-فورتمبرج.

وكانت درجة الحرارة أقل بقليل في شمال غربي ألمانيا. وتعرضت بعض مناطق ألمانيا لعواصف رعدية قوية في المساء. وحطم الطقس الحار في يوم السبت الأرقام القياسية المسجلة لدرجات الحرارة لهذا العام حتى الآن، والذي سجل يوم الأحد الماضي عندما وصلت درجة الحرارة إلى 38 درجة في فاجوسيل كيرلاخ، في كارلسروه، بادن-فورتمبرج. ومع ذلك، لم تصل درجة حرارة يوم السبت إلى الرقم القياسي الوطني، الذي يعود تاريخه إلى 25 يوليو 2019، عندما وصلت درجة الحرارة إلى 2ر41 درجة مئوية في دويسبورج وتونيسفورست بغربي ألمانيا. وفي العام الماضي أيضا، تم تسجيل درجة حرارة بلغت 1ر40 درجة في هامبورج-نويدينتال في 20 يوليو.