كيري الى الصين لاستئناف الحوار المناخي

وصل المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري إلى بكين الأحد على أمل استئناف الحوار حول المناخ. ويزور المسؤول الكبير الصين للمرة الثالثة منذ توليه منصبه.

وينطلق كيري في رحلته الأحد على أن يبقى في بكين حتى الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي نظيره شيه تشن هوا في العاصمة الصينية.

في الأشهر الأخيرة، توالت الزيارات الأميركية إلى الصين، إذ زارها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في يونيو قبل زيارة وزيرة الخزانة جانيت يلين أوائل يوليو.

ويطمح كيري في "الدخول بحوار مع الصين حول قضية مكافحة أزمة المناخ" حسبما ذكرت الخارجية الأميركية.



