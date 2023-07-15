الأحد 16 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إثيوبيا: لا نعتزم الإضرار بجيراننا  وفوائد كبيرة لسد النهضة

أرشيفية
16 يوليو 2023 01:23

أديس أبابا (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«قمة القاهرة» تحذر من تفكك السودان وتدعو لحوار جامع
مصر وإثيوبيا: مفاوضات عاجلة للتوصل لاتفاق حول «سد النهضة»

قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أمس، إن بلاده لا تعتزم الإضرار بجيرانها من دول حوض نهر النيل، لافتاً إلى ضرورة العمل مع مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وإقامة شراكة حقيقية.
وأضاف آبي أحمد في بيان على «تويتر»، بعد أيام من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة «دول جوار السودان» بالقاهرة، أن «إثيوبيا دولة لا تفرط في الأمانة، ولا تنوي الإضرار بجيرانها».
وتابع: «احتياجاتنا للتنمية في دول المنبع والمصب تتضاعف، نظراً للتزايد السكاني»، ودعا إلى العمل مع مصر من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإقامة شراكة حقيقية لتحقيق طموحات الشعبين.
وأردف: «تواصلنا الدائم مع دول المصب، وقياداتها، هو انعكاس حقيقي لرغبتنا في تعزيز علاقات الإخوة والتعاون بيننا».
وتابع: «سد النهضة ستكون له فوائد كبيرة للجميع، فمن ضمن الفوائد التنمية التي سيحققها، هو تخزينه لمياه النيل بشكل كافٍ، حيث يكون أفضل ضمان للجميع في حالات الجفاف الصعبة».

 

إثيوبيا
سد النهضة
آبي أحمد
نهر النيل
آخر الأخبار
مانشستر يونايتد يجرد ماجواير من شارة قيادة
الرياضي
مانشستر يونايتد يجرد ماجواير من شارة قيادة
اليوم 20:59
سياح يشربون من حنفية عمومية ويحتمون من الحرارة بمظلات في روما
عربي ودولي
تأهب وإنذارات من عاصفة حرارية تضرب أوروبا
اليوم 20:09
رجال إطفاء يقامون حرائق غابات في جزيرة لا بالما
عربي ودولي
حرائق غابات تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم في إسبانيا
اليوم 19:56
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
بوتين يهدد باستخدام نوع جديد من السلاح في أوكرانيا
اليوم 19:48
لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات (أرشيفية)
عربي ودولي
قلق أميركي من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً عابراً للقارات
اليوم 19:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©