إثيوبيا: لا نعتزم الإضرار بجيراننا  وفوائد كبيرة لسد النهضة

أديس أبابا (الاتحاد)

قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أمس، إن بلاده لا تعتزم الإضرار بجيرانها من دول حوض نهر النيل، لافتاً إلى ضرورة العمل مع مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وإقامة شراكة حقيقية.

وأضاف آبي أحمد في بيان على «تويتر»، بعد أيام من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة «دول جوار السودان» بالقاهرة، أن «إثيوبيا دولة لا تفرط في الأمانة، ولا تنوي الإضرار بجيرانها».

وتابع: «احتياجاتنا للتنمية في دول المنبع والمصب تتضاعف، نظراً للتزايد السكاني»، ودعا إلى العمل مع مصر من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإقامة شراكة حقيقية لتحقيق طموحات الشعبين.

وأردف: «تواصلنا الدائم مع دول المصب، وقياداتها، هو انعكاس حقيقي لرغبتنا في تعزيز علاقات الإخوة والتعاون بيننا».

وتابع: «سد النهضة ستكون له فوائد كبيرة للجميع، فمن ضمن الفوائد التنمية التي سيحققها، هو تخزينه لمياه النيل بشكل كافٍ، حيث يكون أفضل ضمان للجميع في حالات الجفاف الصعبة».