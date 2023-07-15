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الجيش الصومالي يدمر مستودعات أسلحة لـ «الشباب»

أرشيفية
16 يوليو 2023 01:23

مقديشو (الاتحاد)

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أعلن الجيش الصومالي، أمس، تدمير مستودعات تستخدمها ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية لتخزين المواد المتفجرة والأسلحة وذلك في عملية في منطقة «بود بود» بمحافظة «غلغدود» وسط البلاد. 
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن قائد الكتيبة الـ 16 للقوات الخاصة بالجيش العقيد أحمد نور القول، إن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير مستودعات تابعة لميليشيات «الشباب» لتخزين المواد السامة والمواد المستخدمة في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى مستودعات لتخزين الأسلحة. 
وأضاف أن «الجيش الصومالي يجري عملياته العسكرية في المحافظات الجنوبية، ووسط الصومال للقضاء على فلول الميليشيات».

 

الجيش الصومالي
الصومال
حركة الشباب
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