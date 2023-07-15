الأحد 16 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السفينة البديلة لـ«صافر» تبحر من جيبوتي

السفينة «نوتيكا» التي أبحرت من جيبوتي إلى سواحل اليمن (من المصدر)
16 يوليو 2023 01:23

عدن (وكالات)

أخبار ذات صلة
الإمارات: التعليم يعزز مبادئ التسامح لمنع العنف
السودان.. تفاقم المأساة الإنسانية

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، إبحار السفينة «نوتيكا» من جيبوتي باتجاه سواحل الحديدة غربي اليمن، لبدء نقل النفط من الناقلة «صافر». وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، في تغريدة على «تويتر»: «أبحرت السفينة البديلة (نوتيكا) من جيبوتي، في طريقها إلى ساحل البحر الأحمر اليمني لأخذ مليون برميل من النفط من الناقلة العملاقة المتحللة من صافر».
وأوضح، أن بداية نقل النفط سيبدأ الأسبوع المقبل.
وكان منسق الشؤون الإنسانية، قد أعلن في إحاطة له أمام مجلس الأمن، الاثنين الماضي، أن عملية نقل النفط ستستغرق أسبوعين، ووصف إتمام عملية نقل النفط بين السفينتين بأنها «ستكون لحظة يتنفس فيها العالم الصعداء».
ومطلع يونيو الماضي، أعلنت الأمم المتحدة وصول سفينة الدعم الفني «نديفور» إلى موقع خزان «صافر» النفطي قبالة ساحل رأس عيسى غربي اليمن، لتقييم وضع السفينة المتهالكة وبدء عملية نقل النفط منها.
وخزان «صافر» عبارة عن ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة، معرضة للانهيار أو الانفجار في أي لحظة، وتحمل أكثر من مليون برميل نفط خام، ومنذ بداية الحرب تُعيق مليشيا الحوثي صيانتها وسط تحذيرات أممية من مخاطر ذلك.
وكانت السلطات في محافظة الحديدة تسلمت المعدات الخاصة بتدريب فرق الإنقاذ والمراقبة لعملية تفريغ الناقلة «صافر» لمواجهة أي تسرب نفطي. و«صافر»، التي صُنعت قبل 47 عاماً وتُستخدم منصّة تخزين عائمة، ولم تخضع لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها، ما يجعلها عرضة لخطر تسرب أو انفجار يهدد البيئة في اليمن والإقليم. وستضخّ شركة «سميت سالفدج» النفط من «صافر» إلى «نوتيكا» التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصاً لهذه العملية، قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة، في عملية تقدّر كلفتها بـ148 مليون دولار.
وفي حال حصل تسرّب من «صافر»، ستبلغ تكلفة تنظيف المياه نحو 20 مليون دولار، بحسب تقديرات الأمم المتحدة التي تحذّر كذلك من عواقب كارثية بيئياً واقتصادياً وإنسانياً تهدد البيئة في اليمن والإقليم. ويعتمد 1.7 مليون شخص في اليمن على الصيد البحري الذي يمكن أن يصاب بنكسة كبرى من جراء أي تسرب نفطي قد يؤدي كذلك إلى إغلاق موانئ عدة تستخدم لإيصال المواد الغذائية.

الأمم المتحدة
اليمن
صافر
جيبوتي
الحديدة
النفط
آخر الأخبار
مانشستر يونايتد يجرد ماجواير من شارة قيادة
الرياضي
مانشستر يونايتد يجرد ماجواير من شارة قيادة
اليوم 20:59
سياح يشربون من حنفية عمومية ويحتمون من الحرارة بمظلات في روما
عربي ودولي
تأهب وإنذارات من عاصفة حرارية تضرب أوروبا
اليوم 20:09
رجال إطفاء يقامون حرائق غابات في جزيرة لا بالما
عربي ودولي
حرائق غابات تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم في إسبانيا
اليوم 19:56
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
بوتين يهدد باستخدام نوع جديد من السلاح في أوكرانيا
اليوم 19:48
لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات (أرشيفية)
عربي ودولي
قلق أميركي من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً عابراً للقارات
اليوم 19:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©