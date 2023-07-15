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تنديد باستمرار الحصار على تعز

أرشيفية
16 يوليو 2023 01:23

عدن (وكالات)

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شارك عشرات اليمنيين، أمس، في وقفة احتجاجية تنديداً باستمرار الحصار المفروض على مدينة تعز جنوب غربي اليمن. 
وتم تنفيذ الوقفة الاحتجاجية أمام المنفذ الشرقي للمدينة، الذي تغلقه جماعة الحوثي، ويُعد من أهم منافذ المحافظة. ونظمت الوقفة الاحتجاجية من قبل ناشطين دعوا إليها أمس الأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.  
وقال الناشط علي عثمان: «إن الوقفة الاحتجاجية تأتي تزامنا مع مرور ثلاثة آلاف يوم منذ بدء الحصار الحوثي المفروض على المدينة الأكثر سكاناً في اليمن»، مضيفاً أن «هذا الاحتجاج عبارة عن رسالة للعالم أجمع بأن ينظر للوضع الإنساني المأساوي الذي تعيشه مدينة تعز، جراء الحصار الحوثي المفروض بقوة السلاح».  
وقال نبيل شمسان، محافظ تعز، في مؤتمر صحفي إن الحصار «تسبب بتدمير البنية التحتية والخدمية وتدمير المنشآت، وإغلاق الطرق، ونزيف الأرواح بالقصف اليومي والقنص والألغام، وصعوبة الحصول على الخدمات المعيشية والسفر وانتقال المرضى»، مضيفاً أن حصار الحوثي للمدينة، يعد «أبشع جريمة وعقاب جماعي يشهده التاريخ الحديث». وتخضع مدينة تعز لسيطرة الحكومة، المعترف بها دولياً، ويفرض عليها الحوثيون حصاراً من معظم منافذها منذ عام 2015.

اليمن
تعز
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