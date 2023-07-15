مقتل امرأة ونجلها في قصف حوثي على قرية بـ «حيفان»

عدن (الاتحاد)

قتلت امرأة ونجلها في قصف شنته جماعة الحوثي على قرى سكنية في مديرية «حيفان» جنوبي محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية، إن قذيفة هاون أطلقها الحوثيون من مواقع سيطرتهم أصابت منزل في قرية «الهُجْمَة» وأودت بحياة امرأة ونجلها البالغ من العمر 20 عاماً.

‏يأتي الهجوم ضمن مسلسل القصف العشوائي المتواصل الذي تشنه جماعة الحوثي على القرى السكنية والمناطق الآهلة بالسكان، بالتزامن مع حشدها مقاتليها على أطراف محافظتي تعز ولحج.

وفي الساحل الغربي، أُصيب شخص بقصف مدفعي من قِبل جماعة الحوثي أمس، على تجمعات سكانية جنوب الحديدة.

وأفادت مصادر محلية بأن جماعة الحوثي استهدفت تجمعات سكانية في «حيس» بقذائف الهاون، ما أسفر عن إصابة شخص بالشظايا.

وبحسب المصادر، فإن المصاب كان جوار منزله عندما سقطت إحدى القذائف بجواره مخلفةً الذعر والخوف في أوساط الأهالي، خاصة النساء والأطفال.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر حقوقية يمنية، أن مزارعاً في الـ35 من عمره، توفي في أحد معتقلات الحوثي، بعد شهرين على اختطافه من مزرعة كان يقوم بحراستها.

وقالت منظمة «شهود» لحقوق الإنسان، إنها تلقت بلاغاً من أسرة المعتقل تؤكد وفاته في معتقلات الحوثي بعد شهرين من اختطافه من قرية «بيت النخيف» بمديرية «بني حشيش» بمحافظة صنعاء.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن الضحية تعرض للتصفية في المعتقل، مطالبة بسرعة فتح تحقيق عاجل بشأن ممارسات الحوثيين تجاه المعتقلين في سجونها.

وبحسب المنظمة، فإن أهالي الضحية أُصيبوا بصدمة عقب إبلاغهم من المستشفى الذي نقلته الجماعة إليه لتلقي العلاج بعد تعرضه للتعذيب، يطالبهم بأخذ جثمانه.