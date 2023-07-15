السجن المؤبد لأميركي جنّد آلاف المقاتلين في «داعش»

واشنطن (وكالات)

حُكم على أميركي ساعد في تجنيد آلاف المقاتلين في تنظيم «داعش» الإرهابي بالسجن المؤبد، لمساعدته الجماعة الإرهابية، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية. وقالت الوزارة، إن «ميرساد كانديك (40 عاماً) كان عضوا رفيع المستوى في الجماعة الإرهابية بين عامي 2013 و2017 أثناء سيطرتها على مساحات شاسعة من العراق وسوريا».

وقد غادر نيويورك عام 2013 وسافر إلى سوريا، حيث انضم إلى «داعش» وصار مقاتلاً في بلدة «حريتان» قرب مدينة حلب.

وأضافت الوزارة أنه تم توجيهه بعد ذلك للانتقال إلى بلد آخر للمساعدة في تهريب مقاتلين أجانب وأسلحة للتنظيم إلى سوريا.

كما كان مسؤولاً عن إعلام الجماعة الإرهابية التي تولى نشر دعايتها ورسائل التجنيد فيها عبر الإنترنت، بما في ذلك عبر أكثر من 120 حساب «تويتر».

وقالت وزارة العدل إنه «بصفته مجنِّداً أرسل آلاف المتطوعين من مقاتلي التنظيم المتطرفين من دول غربية إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط».

وبحلول أوائل عام 2017، كان ميرساد كانديك يختبئ في البوسنة تحت اسم مستعار، قبل توقيفه في يوليو 2017 في سراييفو ثم تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد 3 أشهر.

وكان قد دين في محاكمة أمام هيئة محلفين في مايو 2022 بالتآمر و5 تهم أخرى على خلفية تقديم دعم لتنظيم «داعش».