لبنان يحشد لتمديد ولاية «اليونيفيل»

بيروت (الاتحاد)

أعلن لبنان حشد التأييد والاتصالات لصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية القوات الدولية العاملة جنوب لبنان «اليونيفيل» ويضمن حرية حركتها.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أمس، أنها تحشد التأييد والاتصالات لصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية «اليونيفيل»، ويضمن حرية حركتها بالتنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني، حفاظاً على الاستقرار في جنوب لبنان.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان: «تتابع الوزارة حشد التأييد والاتصالات مع السفارات الأجنبية المعنية في لبنان، ومن خلال السفارات اللبنانية في هذه العواصم، وبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من أجل صدور قرار تمديد ولاية اليونيفيل يضمن حرية حركتها بالتنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني، كما هو معمول به ميدانياً، من أجل نجاح مهمتها، وحفاظاً على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة، ووفقاً لاتفاقية عمل هذه القوات المعروفة بالـ«SOFA».

وكان مجلس الأمن الدولي مدّد في 31 أغسطس من العام الماضي ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» لسنة أخرى بعد أن تبنى القرار، مشيراً إلى أن «اليونيفيل» لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل.