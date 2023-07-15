العراق يتوعد بشن «معركة مصيرية» ضد الفساد

بغداد (الاتحاد)

توعد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، حيدر حنون، أمس، بشن «معركة مصيرية» كبرى ضد الفساد في بلاده. وأكد حنون، استرداد أموال ضخمة ومجموعة عقارات، واقتراب الهيئة من توقيع مذكرات تفاهم مع 3 دول عربية. وشدد المسؤول العراقي على أن لدى هيئة النزاهة ملفات مهمة خاصة فيما يتعلق بملف استرداد الأموال من الكسب غير المشروع أو التضخم، مشيراً إلى أن «الهيئة» ستعلن خلال هذا الأسبوع استرداد مبلغ كبير من المال وأموال كثيرة قادمة، فضلاً عن مجموعة عقارات أيضا تم استردادها.

وأفاد حيدر حنون بأن «العمل مستمر في عقد مذكرات التفاهم بين العراق وعدة دول»، مضيفاً أنه «سيتم قريبا عقد مذكرة تفاهم مع مصر وأخرى مع سلطنة عُمان وثالثة مع فلسطين». ولفت المسؤول العراقي إلى أن بلاده في طور استرداد 80 مليون دولار ضمن أموال صندوق الاسترداد، منوهاً بأن لدى العراق متهمة مدانة بنحو ملياري دولار.