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5 قتلى بهجوم إرهابي في الساحل الأفريقي

عناصر من جيش النيجر (أرشيفية)
16 يوليو 2023 00:24

أعلن الجيش النيجيري، السبت، مقتل عنصر من الدرك وأربعة مدنيين في "هجوم إرهابي معقّد" على الطريق بين تورودي وماكالوندي في منطقة تيلابيري (جنوب غرب) قرب الحدود مع بوركينا فاسو.
وقال الجيش، في بيان "بعد ظهر يوم 14 يوليو 2023، حوالى الساعة 13,40 بالتوقيت المحلي (12,40 ت غ)، كانت مفرزة من الدرك الوطني في مهمة مرافقة قافلة بين تورودي وماكالوندي هدفا لهجوم إرهابي معقّد".
قُتل في الهجوم خمسة أشخاص هم دركي وأربعة مدنيين، وأصيب 19 شخصا هم سبعة دركيين وخمسة عسكريين وسبعة مدنيين نقلوا إلى العاصمة نيامي، بحسب المصدر نفسه.
وأكد الجيش أنه "في صفوف العدو، قُتل إرهابيان" بعد "رد نشط" من القوات المسلحة.
كما صادرت القوات النيجرية خمس دراجات نارية وبندقيتين وجهاز اتصال لاسلكي.
تورودي وماكالوندي بلدتان تقعان على بعد 55 و96 كيلومترا من العاصمة نيامي في جنوب غرب النيجر.
استهدف إرهابيون مرات عدة مركز الشرطة في ماكالوندي، آخر بلدة في النيجر قبل الحدود مع بوركينا فاسو. وفي مارس الماضي، أضرم "رجال مدججون بالسلاح" النار في المركز ما أدى إلى إصابة مدني واحد.
تقع تيلابيري في منطقة "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وهي ملاذ للإرهابيين في منطقة الساحل الأفريقي.
يُستهدف هذا الجزء من النيجر بشكل منتظم بهجمات تشنها الجماعات الإرهابية.
وأفادت مصادر إنسانية والسلطات المحلية، الأربعاء، أن أكثر من 10800 شخص، بينهم نساء وأطفال من عشرات القرى في المنطقة، فروا من منازلهم منذ مطلع يوليو الجاري بعد "أعمال عنف" ارتكبها إرهابيون.

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المصدر: وكالات
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