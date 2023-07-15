نتنياهو يمضي الليل في المستشفى بقرار من الأطباء

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن بنيامين نتنياهو سوف يمضي الليلة في المستشفى الذي نقل إليه اليوم بالقرب من تل أبيب.

وأعلن المكتب أن قرار قضاء الليل في المستشفى تحت الملاحظة اتخذ بناء على توصية الأطباء، مضيفا أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة أُجّل من الأحد إلى الاثنين.

في أول تصريح له بعد نقله إلى المستشفى، قال نتنياهو، البالغ من العمر 73 عاما «أنا في حالة جيدة جدا».

وأضاف، في مقطع فيديو من المستشفى بثه التلفزيون الإسرائيلي، أنه قضى بعض الوقت في بحيرة مع زوجته «في الشمس، بدون قبعة، بدون شرب ماء».

وأكد «تلك ليست فكرة جيدة»، مشيراً إلى أنه يشعر الآن بتحسن.

وعلى غرار العديد من الدول، تعاني إسرائيل حاليا من موجة حر شديدة.

وأوضح المكتب أن نتنياهو في حالة مستقرة ويجري فحصه. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، شعر رئيس الوزراء بدوار.

وقال متحدث، في وقت لاحق، إن نتنياهو كان يعاني من الجفاف.