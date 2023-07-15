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12 قتيلاً بهجمات إرهابية في الكونغو الديمقراطية

جنود من الكونغو ينقلون جرحى وقتلى
15 يوليو 2023 23:17

قُتل 12 شخصاً على الأقل الخميس في إقليم إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في هجمات على قريتين نُسبت إلى جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، وفق ما أعلنت مصادر محلية اليو السبت.
وقال جون فوليفيريو منسّق «المجتمع المدني الكونغولي الجديد» في تصريح صحفي في مامباسا «عُثر على تسع جثث الجمعة في إيلاك الشمالية وثلاث أخرى في أبيسيكو»، وهما قريتان تقعان ضمن نطاق المنطقة الإدارية لـ«بابيلا باكوانزا» في أراضي مامباسا.
وأشار إلى أن «الحصيلة مؤقتة لتعذّر الوصول إلى بعض القطاعات»، متخوّفا من وجود جثث أخرى في الغابة.
وأوضح أن عناصر في جماعة «القوات الديموقراطية المتحالفة» هاجموا قرويين في حقولهم و«أحرقوا منازل ونهبوا ممتلكات».
وأكد ماتادي موياباندي المسؤول الإداري في مامباسا الحصيلة.
بحسب أحد السكان المحليين، فإن القتلى الثلاثة في أبيسيكو كانوا يعملون في حقل عندما قتلوا، وأوضح أنه «عُثر عليهم مقيّدين».
ولفت إلى أن مسافة تسعة كيلومترات تفصل بين قريتي أبيسيكو وإيلاك.

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المصدر: وكالات
الكونغو الديمقراطية
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