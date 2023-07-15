محادثات جديدة بين أذربيجان وأرمينيا

عقدت أذربيجان وأرمينيا جولة جديدة من المحادثات حول منطقة ناغورني قره باغ، اليوم السبت في لعاصمة البلجيكية بروكسل.

منطقة ناغورني قره باغ في صلب نزاع بين باكو ويريفان أشعل إلى الآن حربين بينهما.

والتقى رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل في إطار جولة مفاوضات جديدة تهدف إلى حل النزاع المستمر منذ عقود للسيطرة على ناغورني قره باغ، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية في باكو في بيان.

كان باشينيان قد أعلن، الخميس، أنه سيشارك اليوم السبت في المفاوضات التي تجرى برعاية الاتحاد الأوروبي.

ويضطلع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بدور الوسيط في المحادثات التي تأتي وسط تجدد التوترات بعدما أغلقت أذربيجان مؤقتًا ممر لاتشين، الشريان الوحيد الرابط بين منطقة ناغورني قره باغ وأرمينيا.

وقال ميشال "التقدم الحقيقي يعتمد على الخطوات التالية التي سيتعين اتخاذها في المستقبل القريب. وكمسألة ذات أولوية، يجب أن يتوقف العنف والخطاب الحاد من أجل توفير البيئة المناسبة لمحادثات السلام والتطبيع".

وأضاف للصحفيين، في مؤتمر صحفي بعد المحادثات، أن "السكان على الأرض يحتاجون أولا وقبل أي شيء إلى تطمينات فيما يتعلق بحقوقهم وأمنهم".

وقال ميشال إنه عبَّر أيضا عن تشجيع الاتحاد الأوروبي لأذربيجان للتحدث مباشرة مع الأرمن في ناغورني قره باغ من أجل زيادة الثقة بين الطرفين.

ولم يتضح كيف كان رد فعل علييف إذ غادر هو وباشينيان دون الإدلاء بإفادة للصحفيين.

كانت واشنطن قد استضافت لقاءات على مستوى وزراء الخارجية (أرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة) في مطلع مايو وفي أواخر يونيو، سعيا لإيجاد حل للنزاع.

في خريف عام 2020، رعت موسكو اتفاقا لوقف إطلاق النار على إثر حرب استمرت ستة أسابيع.

وتعهّدت روسيا بنشر قوات لضمان حرية التنقل بين أرمينيا وناغورني قره باغ.

في إطار جهود لاستعادة زمام المبادرة من أجل إرساء سلام بين البلدين، عرضت موسكو، اليوم السبت، استضافة لقاء على مستوى وزراء الخارجية، مشيرة إلى إمكان توقيع معاهدة سلام لاحقة في العاصمة الروسية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن روسيا مستعدة «لتنظيم لقاء ثلاثي لوزراء الخارجية في موسكو في المستقبل القريب».

كذلك عرضت موسكو أن تستضيف عندما يحين الوقت «قمة روسية-أذربيجانية-أرمينية بغية توقيع معاهدة (السلام) ذات الصلة».

تتنازع الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان السيطرة على ناغورني قره باغ منذ أواخر ثمانينات القرن الفائت، ما أدى إلى حربَين وقعت ثانيتهما في عام 2020.