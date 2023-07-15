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نتنياهو يدلي بأول تصريح بعد دخوله المستشفى

أفراد من الشرطة أمام المستشفى الذي يوجد فيه نتنياهو
15 يوليو 2023 22:19

أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بأول تصريح إثر نقله إلى مستشفى بعد أن شعر بإعياء.
وأكد نتنياهو أنه «بحالة جيدة جداً» بعد دخوله المستشفى بسبب شعوره بدوار، فيما رجح مكتب رئيس الوزراء، البالغ 73 عاماً، أنه أصيب بالجفاف جراء موجة الحر الشديد. وذكرت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي أن نتنياهو اشتكى من ألم في الصدر لكن لم يتم تأكيد ذلك.
وقال مكتب رئيس الوزراء، إن الأخير نقل بسرعة، بعد ظهر اليوم السبت، إلى مركز «شيبا» الطبي، قرب تل أبيب، مشيراً إلى أنه «في حالة جيدة ويخضع لفحوص طبية». وفي بيان آخر، قال المكتب، إنّ نتنياهو أمضى بعض الوقت الجمعة وسط الحر الشديد في بحيرة طبريا في شمال إسرائيل.
وأضاف «اليوم، شعر بدوار خفيف. وبناء على نصيحة طبيبه الشخصي الدكتور زفي بيركويتز، نُقل إلى قسم الطوارئ في مركز شيبا».
وتابع أنّ «الفحوص الأولية أظهرت نتائج طبيعية»، مضيفاً أنّ «التقييم الأولي هو الجفاف».
وفي مقطع فيديو بثه التلفزيون الإسرائيلي، قال نتنياهو إنه قضى بعض الوقت في البحيرة مع زوجته «في الشمس، بدون قبعة، بدون شرب ماء». وأضاف «تلك ليست فكرة جيدة»، مشيراً إلى أنه يشعر الآن بتحسن.
وتابع «أشعر أنني بحالة جيدة جداً»، داعياً الإسرائيليين إلى «قضاء وقت أقل في الشمس» و«شرب مزيد من الماء» في ظل الطقس الحار في البلاد.
وقال وزير الطاقة يسرائيل كاتس، وهو عضو في حزب «ليكود» الذي يرأسه نتنياهو، في تصريحات للقناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، «إنه (نتنياهو) عائد للعمل. تجاوزنا هذه المسألة».
يرأس نتنياهو، الذي أُعيد انتخابه في نهاية العام الماضي، ائتلافاً يمينياً.
في أكتوبر الماضي، نُقل نتنياهو إلى المستشفى خلال الليل. وقال مكتبه، في ذلك الحين، إنّه شعر بتوعّك أثناء أدائه الصلاة الختامية يوم الغفران.

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المصدر: وكالات
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