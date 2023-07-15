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روسيا تعلن إحباط محاولة اغتيال إعلاميتين

جانب من العاصمة موسكو
15 يوليو 2023 21:52

أعلنت أجهزة الأمن الروسية، اليوم السبت، أنّها أحبطت محاولة اغتيال الإعلاميتين مارغريتا سيمونيان وكسينيا سوبتشاك.
وقالت أجهزة الأمن الروسية، في بيان، إنّها اعتقلت، في اليوم السابق في العاصمة موسكو وفي منطقة ريازان الروسية، أعضاء مجموعة من النازيين الجدد تُسمّى «الفقرة 88» تمّ تجنيدهم مقابل المال، لقتل هذين الهدفين.
غير أنّ كسينيا سوبتشاك قالت عبر حسابها على تليغرام «إذا كانت هذه هي الحقيقة، فشكراً لكلّ الإدارات المعنية».
ونشرت أجهزة الأمن الفدرالية صوراً تُظهر اعتقال عدد من المشتبه بهم، بالإضافة إلى أسلحة وكتُب عن النازية ضبطت خلال هذه الاعتقالات.
تشغل مارغريتا سيمونيان منصب رئيسة تحرير شبكة «آر تي» التلفزيونية الروسية وتعدّ واحدة من أشهر الوجوه في مجال الإعلام.
أمّا كسينيا سوبتشاك، فهي ابنة رئيس بلدية سانت بطرسبورغ السابق أنتولي سوبتشاك. وتملك قناة على موقع «يوتيوب» تحظى بشعبية كبيرة في روسيا.
ودانت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم السبت «محاولة جديدة لشنّ هجوم إرهابي».

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المصدر: وكالات
محاولة اغتيال
صحفية
روسيا
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