بوتين يعلّق على اتفاق تصدير الحبوب

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن الهدف الرئيسي من اتفاق تصدير الحبوب الساري حتى 17 يوليو الجاري، لم يتحقق، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره في جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا.

وذكر الكرملين أن «فلاديمير بوتين أشار إلى أن التعهدات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة حول إزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها بعد».

وأضافت الرئاسة الروسية، في بيان أصدرته حول هذه المحادثة الهاتفية «أن الهدف الرئيسي للاتفاق، تسليم الحبوب إلى البلدان المحتاجة، لا سيما في القارة الأفريقية، لم يتحقق».

يأتي ذلك غداة تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نظيره الروسي «يتفق» معه على مبدأ تمديد الاتفاق الحيوي بشأن الحبوب الأوكرانية. لكن الكرملين لم يؤكد هذه التصريحات.

كان بوتين قد أعرب، الخميس، عن أسفه لأن أيا من المطالب الروسية لم يلقَ استجابة خلال مفاوضات تمديد الاتفاق.

تنقضي مفاعيل الاتفاق المبرم في يوليو 2022 في تركيا والذي تم تمديده مرتين، منتصف ليل الاثنين بتوقيت اسطنبول (21,00 ت غ).

خلال العام الماضي، أتاح الاتفاق تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب خصوصا القمح والذرة، من الموانئ الأوكرانية رغم تواصل الأزمة.

كما تطرق رامابوزا السبت مع بوتين، وفقًا للكرملين، إلى الاستعدادات لقمة دول «بريكس» التي تستضيفها بلاده في نهاية أغسطس المقبل، والتي دُعي إليها الرئيس الروسي على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيسين ناقشا السبت القمة الروسية-الأفريقية المقررة في نهاية يوليو في مدينة سان بطرسبرغ ومبادرة السلام في أوكرانيا التي أطلقها العديد من القادة الأفارقة.

وأعلنت الرئاسة الروسية أن بوتين ورامابوزا «اتفقا» على عقد اجتماع ثنائي على هامش هذه القمة في روسيا.