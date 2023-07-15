رئيس كوريا الجنوبية يقدّم التزامات مهمة لأوكرانيا

قدم رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم السبت، التزامات مهمة إلى أوكرانيا، وذلك خلال أول زيارة له إلى كييف.

وتعهّد يون بـ"توسيع نطاق" المساعدات الإنسانية والعسكرية غير الفتّاكة التي تقدّمها بلاده إلى أوكرانيا.

تلتزم كوريا الجنوبية، منذ أمد بعيد، سياسة تقضي بعدم توفير أسلحة لمناطق تشهد صراعات قائمة، وقد أصرت على التقيّد بسياستها هذه على الرغم من مناشدة أوكرانيا إياها تقديم مزيد من الدعم.

في أعقاب اجتماع عقده مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، قال الرئيس الكوري الجنوبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مضيفه إن سول "ستوسع نطاق الإمدادات التي أقرت العام الماضي حينما قدّمنا لوازم على غرار الخوذ والسترات الواقية من الرصاص".

وأعلن يون أن قيمة المساعدات الإنسانية ستُرفع إلى 150 مليون دولار أميركي في العام 2023، أي بزيادة قدرها 50 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.

في المؤتمر الصحفي، قال زيلينسكي "أشكركم على المحادثات الهادفة. أشكركم على دعمكم القوي".

وتابع زيلينسكي "تحدّثنا في كل ما هو مهم لكي يعيش الشعب حياة طبيعية وآمنة".

وتوجّه الرئيس الأوكراني بالشكر إلى نظيره الكوري الجنوبي على "مبادراتكم الجديدة لتوفير مساعدات مالية وتقنية وإنسانية لأوكرانيا".

كذلك رحّب زيلينسكي بتوفير سيارات ومعدات لنزع الألغام "لمساعدتنا في إنقاذ الأرواح".