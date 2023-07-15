نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر وعكة صحية

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه يخضع لفحوصات طبية في مستشفى لكنه في حالة جيدة.

وذكرت "القناة 12" التلفزيونية الإسرائيلية أن نتنياهو (73 عاما) اشتكى من ألم في الصدر وكان بكامل وعيه بينما كان في الطريق إلى مركز "شيبا" الطبي في تل هشومير ودخل غرفة الطوارئ سيرا على قدميه.

وأضافت القناة أن نتنياهو لم يخضع للتخدير ولا تتخذ إجراءات لإعلانه عاجزا عن أداء مهامه.

انتُخب نتنياهو رئيسا للوزراء لأول مرة في عام 1996 بينما كان يقود حزب "ليكود" المحافظ.

شعر نتنياهو بالإعياء في يوم الغفران، الذي يصوم فيه اليهود، في أوائل أكتوبر ونُقل إلى المستشفى لفترة قصيرة. وتشهد إسرائيل موجة من الطقس الحار في مطلع هذا الأسبوع.

وأكد بيان مقتضب، صادر عن مكتب نتنياهو، أن الفحوص الأولية لم تجد شيئا غير طبيعي وأن التقييم الأولي يشير إلى إصابته بالجفاف.

وأضاف أن الأطباء أوصوا باستمرار خضوعه لفحوص طبية روتينية.