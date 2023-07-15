بوتين يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا الأزمة الأوكرانية

قال الكرملين، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا الأزمة الأوكرانية.

وأضافت الرئاسة الروسية أن الرئيسين، ناقشا خلال مكالمة هاتفية، اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ومبادرة السلام الأفريقية بشأن الأزمة الأوكرانية.

وفيما يتعلق باتفاق الحبوب، الذي ينتهي سريانه يوم الاثنين، أكد بوتين لرامابوسا أن الالتزامات بإزالة العراقيل أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها بعد، حسبما ذكر الكرملين.

وتم التوصل، في إسطنبول في يوليو 2022، إلى اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. موازاة مع هذا الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، وقع اتفاق آخر يسمح لروسيا بتصدير منتجاتها الزراعية وأسمدتها.

لكن روسيا تقول إن الاتفاق الخاص بها لم ينفذ بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها الدول الغربية. ولكي توافق على تمديد اتفاق تصدير الحبوب من البحر الأسود، تشترط موسكو تطبيق الاتفاق الخاص بها.