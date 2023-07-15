الأحد 16 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بوتين يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا الأزمة الأوكرانية

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
15 يوليو 2023 18:17

قال الكرملين، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا الأزمة الأوكرانية.
وأضافت الرئاسة الروسية أن الرئيسين، ناقشا خلال مكالمة هاتفية، اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ومبادرة السلام الأفريقية بشأن الأزمة الأوكرانية.
وفيما يتعلق باتفاق الحبوب، الذي ينتهي سريانه يوم الاثنين، أكد بوتين لرامابوسا أن الالتزامات بإزالة العراقيل أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها بعد، حسبما ذكر الكرملين.
وتم التوصل، في إسطنبول في يوليو 2022، إلى اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. موازاة مع هذا الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، وقع اتفاق آخر يسمح لروسيا بتصدير منتجاتها الزراعية وأسمدتها.
لكن روسيا تقول إن الاتفاق الخاص بها لم ينفذ بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها الدول الغربية. ولكي توافق على تمديد اتفاق تصدير الحبوب من البحر الأسود، تشترط موسكو تطبيق الاتفاق الخاص بها.

أخبار ذات صلة
بوتين يهدد باستخدام نوع جديد من السلاح في أوكرانيا
بوتين يعلّق على اتفاق تصدير الحبوب
المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
سيريل رامافوزا
الأزمة الأوكرانية
صادرات الحبوب
آخر الأخبار
مانشستر يونايتد يجرد ماجواير من شارة قيادة
الرياضي
مانشستر يونايتد يجرد ماجواير من شارة قيادة
اليوم 20:59
سياح يشربون من حنفية عمومية ويحتمون من الحرارة بمظلات في روما
عربي ودولي
تأهب وإنذارات من عاصفة حرارية تضرب أوروبا
اليوم 20:09
رجال إطفاء يقامون حرائق غابات في جزيرة لا بالما
عربي ودولي
حرائق غابات تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم في إسبانيا
اليوم 19:56
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
بوتين يهدد باستخدام نوع جديد من السلاح في أوكرانيا
اليوم 19:48
لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات (أرشيفية)
عربي ودولي
قلق أميركي من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً عابراً للقارات
اليوم 19:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©