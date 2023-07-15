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موظفو الحركة الجوية في إيطاليا ينظمون إضراباً

موظفو الحركة الجوية في إيطاليا ينظمون إضراباً
15 يوليو 2023 16:11

يستعد المسافرون في مطارات إيطالية لتأجيلات في الرحلات، حيث يضرب عمال المناولة الأرضية وسيتم إلغاء الكثير من الرحلات اليوم السبت. وقدرت جمعية حماية المستهلك الإيطالية أن حوالي ألف رحلة وأكثر من 250 ألف راكب، ربما يتأثرون بالإضراب.

ويضرب عمال المناولة الأرضية من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء(من 0800 حتى 1600 بتوقيت جرينتش). وتم إلغاء المئات من الرحلات الجوية، بما فيها رحلات من وإلى ألمانيا، بالفعل. وتحث المطارات الأشخاص، على مراجعة وضع رحلاتهم، قبل السفر. وبالإضافة إلى إضراب موظفي المناولة الأرضية، يعتزم طيارون يعملون في شركة "طيران مالطا" ، الذين يتولون رحلات شركة "ريان إير" في إيطاليا، الإضراب من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم حتى الرابعة عصرا.

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كان قد تم دعوة الطيارين ومضيفي الطيران ، العاملين في شركة الطيران منخفضة التكاليف "فويلينج" للإضراب اليوم السبت، اعتبارا من العاشرة صباحا حتى السادسة مساءا. وأصدرت شركة "ريان إير" إعلانا قالت فيه إن الرحلات من وإلى إيطاليا، سيتم تقليصها أو إلغاؤها بسبب الإضرابات.

المصدر: د ب أ
إيطاليا
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