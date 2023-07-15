مقتل 4 أشخاص في حادث سيارة ببولندا

نقلت وكالة الأنباء البولندية "بي.إيه.بي" اليوم السبت عن عمال إنقاذ قولهم إن أربعة رجال، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و24 عاما، لقوا حتفهم، في حادث سيارة، في كراكوف.

ويبدو أن السائق فقد السيطرة على السيارة، بالقرب من جسر "دبنيكي"، جنوب غرب البلدة القديمة، حوالي الساعة الثالثة صباحا(0100 بتوقيت جرينتش). وكانت السيارة قد تحطمت في مسار على ضفة النهر وانقلبت.ولقي الركاب الأربعة حتفهم، بحلول وقت وصول خدمات الطوارئ وتمكنت من نقل الجثث. ويعتبر متنزه الواجهة البحرية في "فيستولا" مشهورا للعديد من السكان والسياح في ثاني أكبر مدينة في بولندا.