وفاة ألمانية في حادث تسلق بجبال الألب

لقيت سيدة حتفها إثر سقوطها خلال محاولة تسلق أحد جبال الألب بمنطقة تيرول النمساوية. وقالت الشرطة النمساوية اليوم السبت إن المرأة كانت ضمن ثلاثة أفراد، وقد سقطت أمس الجمعة في منطقة جيمبل-نورد أوست فاند.

وهذه واحدة من حوادث مميتة شهدتها جبال الألب النمساوية خلال الأيام الأخيرة. وسقطت المرأة من من ارتفاع عدة أمتار وهي معلقة بحبل، واصطدمت بواجهة صخرية، وفارقت الحياة متأثرة بجروحها.

ولقي ألماني آخر حتفه خلال حادث في منطقة تيرول أيضا أول أمس الخميس. ووفقا للشرطة، كان الرجل ضمن مجموعة من تسعة متنزهين.

وانحرف الرجل عن المسار أثناء نزوله ليسقط من ارتفاع 300 متر فوق منطقة صخرية. وفي تيرول أيضا، سقط ألماني أثناء الطيران المظلي أمس الجمعة ولقي حتفه. وكان الرجل قد انطلق من موقع نونركوبفله في بلدية تانهايم، ويشتبه في أنه واجه اضطرابات جوية خلال التحليق، بحسب المعلومات الأولية.