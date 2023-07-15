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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأميركي المستجدات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأميركي المستجدات الإقليمية والدولية
15 يوليو 2023 09:38

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مساء الجمعة، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن المستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى جهود إنهاء الصراع في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء الجمعة، أنه جرى خلال الاتصال، استعراض أوجه توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة وتعزيزها في مختلف المجالات.

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كما ناقش الوزيران المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. من جهتها، قالت الخارجية الأميركية الجمعة، إن بلينكن ونظيره السعودي أكدا على التزامهما المشترك بإنهاء الصراع في السودان. وذكرت الوزارة في بيان أن الوزيرين أكدا أيضاً خلال اتصال هاتفي على الالتزام بتلبية "الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني". 

المصدر: د ب أ
أميركا
السعودية
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