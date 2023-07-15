العراق يرحب بقرار قمة دول جوار السودان

رحب العراق يوم الجمعة، بالبيان الختامي لقمة دول جوار السودان الذي عقد في القاهرة.

وجددت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي دعوة العراق " للمجتمع الدوليّ لدعم المبادرات الراميَّة إلى التوصل لحل سياسيّ دائم، وتشكيل حكومة سودانيَّة تحقق تطلعات الشعب السودانيّ الشقيق". وشدد البيان على "ضرورة وقف كامل ومستدام لإطلاق النار واحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخليَّة، والتعامل مع الأزمة السودانيَّة بإعتبارها شأناً داخلياً سودانياً، تجنباً لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين وتعريض أرواح المدنيين للخطر" .