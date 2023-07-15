إجلاء الآلاف بسبب الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية

قالت السلطات الكورية الجنوبية اليوم السبت، إن شخصين لقيا حتفهما واضطر الآلاف إلى مغادرة منازلهم وذلك بسبب موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة قوله إن " الأمطار الغزيرة تسببت أيضا في فقدان شخص وإصابة ستة جرحى حتى الساعة 6 صباحا اليوم السبت.

ولقي الشخصان حتفهما في تداعي مبنى نجم عن انهيار أرضي في مدينة نونسان بمقاطعة تشونج تشيونج الجنوبية يوم الجمعة.

وصباح اليوم السبت، أعربت السلطات عن خشيتها من مقتل شخصين آخرين، أحدهما امرأة في الستينيات من عمرها، لحدوث انهيار أرضي دمر منزلهما في بونجوا، بمقاطعة جيونجسانج الشمالية.

وقالت السلطات إن ما إجماليه 882 شخصا من 557 أسرة في 13 مدينة ومقاطعة سعوا إلى الحصول على ملاجئ مؤقتة خلال الليل ، حيث تواصل هطول الأمطار الغزيرة . وأضافت السطات أنه تم إجلاء نحو 8000 شخص من السكان في مقاطعة جويسان الوسطى ومدينة تشونججو المركزية في وقت لاحق ، قبل أن يبدأ سد جويسان في الفيضان في حوالي الساعة 0630 صباحا.