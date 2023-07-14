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مصرع إطفائية خلال التصدي لحرائق غابات في كندا

محاربة حريق غابة في كندا
15 يوليو 2023 01:05

قضت إطفائية في غرب كندا خلال مكافحة أحد الحرائق الضخمة التي تضرب البلاد منذ أسابيع، حسبما أعلنت النقابة المعنية.
وتعدّ هذه أول حالة وفاة في الميدان منذ بدء موسم الحرائق التاريخي الذي تشهده كندا، حيث اندلع أكثر من 900 حريق بينما لا يزال أكثر من 570 حريقاً خارج السيطرة.
وقال اتحاد الموظفين العامين في مقاطعة كولومبيا البريطانية (BCGEU) «بقلوب مثقلة، تعرب نقابتنا عن حزنها لفقدان أحد أفراد أسرتنا حياتها اليوم في مواجهة حريق هائل خارج ريفيلستوك».
وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كولومبيا البريطانية (BCWS)، عبر البريد الإلكتروني، إن الإطفائية «أصيبت أثناء التدخل لإخماد حريق هائل» من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وكانت آخر وفاة لعنصر إطفاء على الأرض في المقاطعة تعود لعام 2020.
بدأت الشرطة الفدرالية ووكالة الصحة والسلامة المهنية في المقاطعة تحقيقاً في الوفاة.
وإذ ذكر بأن الوضع لا يزال «خطيراً للغاية»، أعرب رئيس الوزراء جاستن ترودو عن أسفه لهذا النبأ «المفجع»، مشدداً على أنه «يجب ألا ننسى أبداً المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء الأبطال في كل مرة يهرعون فيها نحو المخاطر».
في هذه الأثناء، يستمر عدد الحرائق في الارتفاع في البلاد خصوصاً في غرب كندا، حيث تمّ في أيام قليلة إحصاء مئات الحرائق التي اندلعت بسبب العواصف.

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المصدر: آ ف ب
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حرائق غابات
وفاة
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