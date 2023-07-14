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السعودية وأميركا تتعهدان بإنهاء الأزمة في السودان

تصاعد الدخان في سماء الخرطوم
15 يوليو 2023 00:51

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكدا، الجمعة، التزامهما المشترك بإنهاء الأزمة في السودان.
كما تعهد الوزيران، خلال اتصال هاتفي، بتلبية الاحتياجات الإنسانية هناك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «جرى، خلال الاتصال، استعراض أوجه توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وتعزيزها في مختلف المجالات، كما ناقش الوزيران المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها».
وتسبب التصعيد، الذي اندلع في 15 أبريل الماضي، في نزوح مدنيين من العاصمة السودانية الخرطوم.
واضطر نحو مليوني شخص إلى مغادرة منازلهم، بينما حذرت منظمات دولية من ظهور أمراض في صفوف النازحين داخل السودان.
ولجأ مئات الآلاف إلى الدول المجاورة، خاصة مصر وجنوب السودان.

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المصدر: وكالات
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