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موجة حر شديدة تجتاح أوروبا

سائح يلتقط صورة أمام موقع الأكروبوليس بعج إغلاقه بسبب موجة الحر
15 يوليو 2023 00:27

قالت وكالة الفضاء الأوروبية إن موجة حر شديدة تجتاح مختلف أنحاء أوروبا، مع تعرض بعض المناطق لدرجات حرارة من المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 40 درجة مئوية.
وأغلق موقع «أكروبوليس»، أشهر المواقع الأثرية في العاصمة اليونانية أثينا، أبوابه أمام السياح الجمعة بين فترة الظهر (0900 بتوقيت جرينتش) والساعة الخامسة بعد الظهر بسبب الحر الشديد.
في الصباح، تعرضت سائحة لضربة شمس خفيفة، أثناء زيارتها لموقع «أكروبوليس». ونقلت إلى المستشفى، لكن لم تكن حالتها خطيرة، حسبما أفادت أجهزة الطوارئ. وعمت أجواء مشابهة قبرص. وذكر راديو الجزيرة أن موازين الحرارة في العاصمة نيقوسيا بلغت قراءتها 43 درجة مئوية.
في اليونان، منع عمال تسليم طلبات البيتزا وخدمات التوصيل الأخرى من الخروج إلى الشوارع خلال ساعة الغذاء التي سادت خلالها أجواء حارة.
إضافة إلى ذلك، فتحت المدن والبلديات في أنحاء اليونان، المباني المكيفة الهواء أمام السكان للالتجاء إليها، هرباً من موجة الحر الحارقة.
ووفقاً لخبراء الأرصاد الجوية في أثينا، لا يوجد مؤشر على انخفاض درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية، وهي درجة الحرارة المعتادة في ذلك الوقت من العام. ولا يلوح في الأفق بالنسبة لإيطاليا، انخفاض في الحرارة، بعد موجة الحر هذا الأسبوع والتي أُطلق عليها موجة حر «سيربيروس»، والتي سميت على اسم الوحش ذي الرؤوس الثلاثة الذي يظهر في جحيم ملحمة «دانتي». وقال خبراء الأرصاد إن الطقس سيكون أشد حراً الأسبوع المقبل.
وستتعرض أجزاء من ألمانيا لموجة حر شديدة غداً السبت. ووفقاً لخدمة الطقس الألمانية «دي دبليو دي»، سترتفع درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية و37 درجة مئوية في مناطق شرق وجنوب البلاد. وعزا خبراء ذلك إلى تغير المناخ.

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