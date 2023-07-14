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العراق: ملتزمون ببناء شراكات إقليمية ودولية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
15 يوليو 2023 01:06

هدى جاسم (بغداد)

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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني أمس، حرص بغداد على «بناء شراكات إقليمية ودولية تسهم في التنمية الوطنية الاقتصادية للبلدان الشقيقة والصديقة وتعمل على مواجهة التحديات وترسخ الأمن والاستقرار في المنطقة». 
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال السوداني هاتفياً بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث بحثا العلاقات الثنائية بين بلديهما وسبل تعزيزها. ونقل البيان عن الرئيس التركي تأكيده الحرص على توسيع التعاون مع العراق، معرباً عن استعداد أنقرة والشركات التركية للعمل في «مشروع طريق التنمية العراقي» بما يدعم التبادل والتواصل بين البلدين ويخدم شعوب المنطقة.
أمنياً، أعلن جهاز المخابرات العراقية، إلقاء القبض على مسؤول سابق في تنظيم «داعش» الإرهابي بمحافظة السليمانية، فر إلى سوريا عام 2017 وتسلل إلى العراق هذا العام. 
والمسؤول «الداعشي» كان «قاضيًا» لدى التنظيم الإرهابي، كما قاد عناصر التنظيم  في «جبال مخمور» وشرقاط وفي أجزاء من محافظة صلاح الدين.

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