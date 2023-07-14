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وفد أوروبي إلى تونس من أجل اتفاق «الشراكة الشاملة»

وفد أوروبي إلى تونس من أجل اتفاق «الشراكة الشاملة»
15 يوليو 2023 01:06

تونس (الاتحاد)

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أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية عن زيارة مرتقبة لرئيسة المفوضية أورسولا فان دير لاين إلى تونس غداً الأحد، في وفد سيضم رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، جورجا ميلوني ومارك روته. 
وهذه الزيارة الثانية للوفد الأوروبي إلى تونس بعد زيارة أولى في 11 يونيو الماضي في مسعى للتوصل إلى اتفاق مع تونس من أجل تعاون أكبر في مكافحة التدفق الكبير للمهاجرين مقابل حزمة مساعدات مالية. 
وتشمل تلك المساعدات 150 مليون يورو لدعم خزينة الدولة و100 مليون يورو لدعم جهاز خفر السواحل فيما ستبلغ المساعدات طويلة الأمد والموجهة للاقتصاد والاستثمار نحو 900 مليون يورو. 
وتثير موجات الهجرة القياسية هذا العام من سواحل تونس ولا سيما مدينة «صفاقس» التي تستقطب أكبر عدد من مهاجري افريقيا جنوب الصحراء الحالمين بالعبور بحراً إلى الأراضي الايطالية، قلقاً أوروبياً.

تونس
الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية
أورسولا فان دير لاين
جورجيا ميلوني
مارك روته
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