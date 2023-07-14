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حريق كبير في غابات الأردن

حريق كبير في غابات الأردن
15 يوليو 2023 01:06

عمّان (الاتحاد)

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اندلع حريق كبير في غابات واقعة بين محافظتي جرش وعجلون بالأردن، أمس، ما دفع الجيش إلى التدخل بطائراته للسيطرة على انتشاره.
ونقل الجيش الأردني، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن «ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو ساندت الدفاع المدني في جهود إخماد الحرائق في منطقة الصفصافة في محافظة عجلون».
بدوره، قال محافظ جرش فراس الفاعور، إن «كوادر الدفاع المدني سيطرت على الحريق الذي أتى على 1200 دونم بنسبة 90%».
وتأتي مشاركة طائرات سلاح الجو الملكي نظراً لصعوبة تضاريس المنطقة والتي حالت من دون وصول آليات الدفاع المدني إلى موقع الحريق، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».
وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة المروحية «MI-26 T2» التي شاركت بعمليات إطفاء الحرائق تستطيع رفع حمولة كبيرة جداً، وهي قادرة على التحليق في مختلف الظروف الجوية للتعامل مع مثل هذه المواقف والحالات التي تستدعي الاستعانة بها.

الأردن
الجيش الأردني
الدفاع المدني
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