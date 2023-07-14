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أوكرانيا تطالب بمزيد من الأموال لإعادة الإعمار

آثار معارك في مدينة باخموت
15 يوليو 2023 00:07

أعربت أوكرانيا، الجمعة، عن أسفها لأن الأموال الدولية لمشاريع "إعادة الإعمار السريع" المخطط لها هذا العام لم تكن كافية.
وقال سيرهي مارتشينكو وزير المالية الأوكراني، في اجتماع مع بيير هايلبرون المبعوث الخاص الفرنسي، إن 5.3 مليار يورو (9.3 مليار دولار أميركي) كانت متاحة فقط حتى الآن من إجمالي مبلغ متوقع قيمته 5.12 مليار يورو.
وذكر مارتشينكو أن إعادة الإعمار تمثل أولوية لأنها تضمن ظروف معيشية آمنة للأوكرانيين وتعافيا اقتصاديا.
تشمل المجالات الرئيسية: البنية التحتية الهامة وقطاع الطاقة وإصلاح المنازل وإزالة الألغام.
تتوقع أوكرانيا ما يعادل 38 مليار يورو من المانحين الدوليين لتمويل عجز الموازنة هذا العام.
بالإضافة إلى المساعدات العسكرية، يقوم الغرب على نحو متكرر بضخ دفعات مالية حتى تتمكن كييف من تغطية ميزانيتها وتكاليف ونفقات إدارة شؤون البلاد.
وتلقت أوكرانيا ما يعادل أكثر من 170 مليار يورو من المساعدات المالية والعسكرية والإنسانية من حلفائها وذلك منذ بداية الأزمة الحالية.

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المصدر: وكالات
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إعادة الإعمار
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